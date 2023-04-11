Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Общество

В РФ хотят смягчить наказание за отсутствие документов на машину

В РФ хотят смягчить наказание за отсутствие документов на машину

ГД рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных 11 апреля

В столичных магазинах начали продавать куличи

Госдума рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учета в России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

"Мой район. Навигатор": температура воздуха в столице достигнет 18 градусов на этой неделе

Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю

Москвичам сообщили, как работает Единый пункт отбора на службу по контракту

Пожароопасный сезон начался в лесах Подмосковья

Новости часа: 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

В Госдуме предложили смягчить наказание для водителей, которые не взяли с собой документы на машину. Речь идет о свидетельстве о регистрации.

На данный момент, если его нет с собой, то машину арестовывают и отправляют на штрафстоянку. Авторы инициативы считают, поскольку такая забывчивость на безопасность движения не влияет, то и задерживать машину будет излишне. Законопроект уже готов и направлен в правительство, сообщили в Госдуме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотранспортавтовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика