В РФ хотят смягчить наказание за отсутствие документов на машину

В Госдуме предложили смягчить наказание для водителей, которые не взяли с собой документы на машину. Речь идет о свидетельстве о регистрации.

На данный момент, если его нет с собой, то машину арестовывают и отправляют на штрафстоянку. Авторы инициативы считают, поскольку такая забывчивость на безопасность движения не влияет, то и задерживать машину будет излишне. Законопроект уже готов и направлен в правительство, сообщили в Госдуме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.