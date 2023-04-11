07:15Общество
В РФ хотят смягчить наказание за отсутствие документов на машину
В Госдуме предложили смягчить наказание для водителей, которые не взяли с собой документы на машину. Речь идет о свидетельстве о регистрации.
На данный момент, если его нет с собой, то машину арестовывают и отправляют на штрафстоянку. Авторы инициативы считают, поскольку такая забывчивость на безопасность движения не влияет, то и задерживать машину будет излишне. Законопроект уже готов и направлен в правительство, сообщили в Госдуме.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.