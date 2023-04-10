Московская канатная дорога введет новые тарифы с 19 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 19 апреля на Московской канатной дороге будут повышены тарифы на проезд. Об этом сообщается на сайте спортивно-развлекательного комплекса на Воробьевых горах.

"Средний рост тарифов составит 8%: так, в понедельник стоимость проезда составит 120 рублей в одну сторону, 180 рублей – туда-обратно. Вторник – 180/300 рублей соответственно. Со среды по пятницу тарифы останутся без изменений", – говорится в сообщении.

В выходные и праздничные дни проезд будет стоить 450 рублей в одну сторону и 700 рублей – туда и обратно. Уточняется, что все льготные тарифы, действующие на проезд на канатной дороге, сохранятся.

Ранее Сергей Собянин рассказал о будущем Воробьевской набережной, которая является одним из самых важных объектов благоустройства этого года. По словам мэра, проект благоустройства состоит из двух частей – набережной и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина.

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