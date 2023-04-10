10 апреля стало самым теплым днем с начала весны в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в столице поднялась до 14,6 градуса в понедельник, 10 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня, пару часов назад, на станции ВДНХ было зафиксировано 14,6 градуса, с начала года это самая высокая температура, то есть сегодня самый теплый день с начала года", – передает Агентство "Москва" его слова.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 12 апреля станет самым теплым днем в столице на неделе, столбики термометров покажут до 18 градусов. Практически всю неделю в столице будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сказал синоптик.

В ночь на четверг в городе прогнозируется от 3 до 8 градусов. В дневные часы ожидается 12–17 градусов.



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