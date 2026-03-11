Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 13:45

Общество

В РФ предложили ввести повышенные взносы на ОМС для тех, кто курит и не следит за питанием

В РФ предложили ввести повышенные взносы на ОМС для тех, кто курит и не следит за питанием

Собянин утвердил единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы

Москвичей предупредили о весеннем нашествии клещей и комаров

"Специальный репортаж": частная медицина

"Деньги 24": СФР рассказал, как выйти на пенсию раньше

В Москве может быть побит температурный рекорд 2015 года

Жители Мытищ пожаловались, что не могут спать из-за катающихся под окнами питбайкеров

Московские врачи пересадили пациенту две кисти рук

Температура может подняться до 13–14 градусов в Москве 11 марта

Российский дизайнер обвинила дом моды Schiaparelli в краже идеи

Во Всероссийском союзе страховщиков предложили ввести повышенные взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) для тех, кто курит и не следит за питанием. Однако на практике выявить таких клиентов будет сложно, уверены специалисты отрасли.

По данным Минздрава, ожирением страдают почти 25% россиян. Чаще всего это женщины. Табак, по данным на март 2025 года, потреблял каждый пятый россиянин в возрасте от 15 лет и старше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика