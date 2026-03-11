В РФ предложили ввести повышенные взносы на ОМС для тех, кто курит и не следит за питанием

Во Всероссийском союзе страховщиков предложили ввести повышенные взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) для тех, кто курит и не следит за питанием. Однако на практике выявить таких клиентов будет сложно, уверены специалисты отрасли.

По данным Минздрава, ожирением страдают почти 25% россиян. Чаще всего это женщины. Табак, по данным на март 2025 года, потреблял каждый пятый россиянин в возрасте от 15 лет и старше.

