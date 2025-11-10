Турецкие сериалы привели к росту продаж восточных сладостей в России

Турецкие сериалы приобрели значительную популярность в России, что отразилось на потребительских привычках. Повышенный интерес к продукции культуры Турции заметен даже в супермаркетах, где на 20% увеличились продажи восточных сладостей.

Наибольшим спросом пользуются халва, чак-чак, рахат-лукум и щербет. Аналитики рынка напрямую связывают рост продаж этих десертов с выходом новых турецких телевизионных драм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.