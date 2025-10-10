Форма поиска по сайту

10 октября, 07:45

Общество

В роддоме Тюмени стали включать музыку будущим мамам

В роддоме Тюмени стали включать музыку будущим мамам

Новую опцию ввели в одном из родильных домов в Тюмени. Во время родов будущим мамам стали включать популярные композиции.

Плей-лист сочетает разножанровые произведения. В лидерах – лирическая баллада Михаила Боярского "Спасибо, родная" и патриотичная песня группы "Любэ" "Прорвемся!". Также включают хиты американского исполнителя Джастина Бибера. По мнению врачей, благодаря музыке у рожениц снижается тревожность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществорегионы

