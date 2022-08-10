Эксперт рассказал, из какого материала делают формочки для льда. Какие лучше подойдут – силиконовые или пластиковые?

Химик-биолог прокомментировал, что надо сторониться тех видов пластика, которые изготовлены из полистирола и поливинил хлорида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.