Россиянам напомнили об ответственности за нарушение правил регистрации

За нарушение правил регистрации по месту жительства (прописки) грозят серьезные штрафы и даже уголовная ответственность. Временная регистрация обязательна, если гражданин находится в другом городе более 90 дней, например, в командировке или на учебе.

При переезде на постоянное место жительства регистрацию нужно оформить в течение семи дней. Правила касаются и собственников жилья, которые сдают его в аренду. В Москве штраф для физических лиц может составить до 5 тысяч рублей, для юридических – до 800 тысяч.

