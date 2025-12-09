Форма поиска по сайту

09 декабря, 07:15

Общество

Россиянам напомнили об ответственности за нарушение правил регистрации

Россиянам напомнили об ответственности за нарушение правил регистрации

За нарушение правил регистрации по месту жительства (прописки) грозят серьезные штрафы и даже уголовная ответственность. Временная регистрация обязательна, если гражданин находится в другом городе более 90 дней, например, в командировке или на учебе.

При переезде на постоянное место жительства регистрацию нужно оформить в течение семи дней. Правила касаются и собственников жилья, которые сдают его в аренду. В Москве штраф для физических лиц может составить до 5 тысяч рублей, для юридических – до 800 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Найда

