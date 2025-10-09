Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 14:15

Общество

Зацепинг в России могут приравнять к экстремистскому движению

Зацепинг в России могут приравнять к экстремистскому движению

Циклон "Барбара" принесет дожди и понижение температуры в столицу

"Грибной обман". Кто продает тяжелую зависимость за большие деньги? Специальный репортаж

"Атмосфера": 11 градусов ожидается в Москве вечером 9 октября

Грибные ретриты стали популярны в Москве

Циклон "Барбара" накроет Москву 10 октября

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасна гипертония и как распознать ее на ранней стадии

"Сделано в Москве": Brosista

Москвич установил камеру наблюдения за своей машиной на парковке

Юристы объяснили условия сохранения должности при невыплате зарплаты

Зацепинг в России могут приравнять к экстремистскому движению. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, детей втягивают в зацепинг в интернете, выставляя все как игру, однако он приводит к большому количеству жертв. Только с начала года в Подмосковье от экстремального хобби погибли 11 человек в возрасте от 11 до 17 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика