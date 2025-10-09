Зацепинг в России могут приравнять к экстремистскому движению. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, детей втягивают в зацепинг в интернете, выставляя все как игру, однако он приводит к большому количеству жертв. Только с начала года в Подмосковье от экстремального хобби погибли 11 человек в возрасте от 11 до 17 лет.

