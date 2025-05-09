"Путь домой": фильм о москвичах, вернувшихся из зоны СВО

"Путь домой" – это документальный фильм, который рассказывает о судьбах москвичей, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Предприниматель, художник, повар и бухгалтер – эти специалисты стали символами времени. Осенью 2022 года, когда Родина призвала их, они встали плечом к плечу на ее защиту.

Из мобилизованных жителей Москвы и Подмосковья был сформирован 1430-й мотострелковый полк, который в ожесточенных боях на Запорожском направлении доказал, что даже обычные ребята способны стать настоящими защитниками. За массовый героизм личного состава полк был удостоен почетного звания "гвардейский".

Подробнее – в фильме "Путь домой".