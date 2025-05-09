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09 мая, 15:00

Общество

"Путь домой": фильм о москвичах, вернувшихся из зоны СВО

"Путь домой": фильм о москвичах, вернувшихся из зоны СВО

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"Путь домой" – это документальный фильм, который рассказывает о судьбах москвичей, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Предприниматель, художник, повар и бухгалтер – эти специалисты стали символами времени. Осенью 2022 года, когда Родина призвала их, они встали плечом к плечу на ее защиту.

Из мобилизованных жителей Москвы и Подмосковья был сформирован 1430-й мотострелковый полк, который в ожесточенных боях на Запорожском направлении доказал, что даже обычные ребята способны стать настоящими защитниками. За массовый героизм личного состава полк был удостоен почетного звания "гвардейский".

Подробнее – в фильме "Путь домой".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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