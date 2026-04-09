09 апреля, 12:15Общество
В Москве начался мокрый снег и усилился ветер
В Москве начался мокрый снег, а температура снизилась. По данным городских служб, ветер местами усиливается до 16 метров в секунду. В столице наблюдается резкое ухудшение погодных условий.
Специалисты рекомендуют водителям соблюдать осторожность или отказаться от поездок на личном транспорте. Врачи отмечают, что резкие перепады температуры могут негативно сказаться на самочувствии и иммунитете.
