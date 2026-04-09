Похолодание достигнет пика в Москве 9 и 10 апреля

Похолодание в Москве выйдет на пик 9 и 10 апреля.

В прогнозе на 9 апреля ожидаются снегопады, дожди и усиление ветра. Жителей просят быть осторожнее и не укрываться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять там автомобили.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, столичный регион находится в тыловой части холодного циклона, который приносит арктический воздух. В течение дня ожидается облачная погода, кратковременные дожди с мокрым снегом и возможная гололедица вечером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.