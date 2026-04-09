Некоторые детские пособия выплатят россиянам досрочно в мае

Некоторые майские детские пособия российским семьям выплатят досрочно. Социальный фонд перечислит 29 и 30 апреля деньги, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая.

Это единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячная выплата по уходу за малышом до полутора лет для неработающих родителей, а также пособие на первого ребенка до трех лет и на ребенка призывника.

Досрочно средства перечислят семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений "Почты России" в каждом регионе.

