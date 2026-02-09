Температура воздуха в Москве может понизиться до минус 18 градусов в ночь на 10 февраля

В ночь на 10 февраля в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов. Однако к концу недели в столице резко потеплеет до плюс 2 градусов. По словам синоптиков, такая оттепель станет первой с конца декабря.

Глубокий снежный покров, несмотря на неудобства для людей, является благом для природы. Как пояснил эколог Вадим Марьинский, снег защищает насекомых, зимующих во взрослой стадии, от мороза и ветра.

