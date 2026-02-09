Первая оттепель ожидается в Москве в конце недели

Синоптики прогнозируют первую в этом году оттепель в Москве к 13 февраля, столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов. По словам научного сотрудника МГУ Вадима Марьинского, снежная зима благоприятна для насекомых, зимующих во взрослой стадии, так как глубокий снег создает для них дополнительную защиту.

В свою очередь, зоолог Михаил Кречмар отметил, что медленное таяние снега редко приводит к катастрофическим паводкам, угрожающим животным. Медведи обычно просыпаются, когда талая вода начинает немного подтапливать берлогу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.