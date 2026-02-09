Систематически "забывающих" детей в детсадах родителей могут начать штрафовать

В детских садах может появиться новый порядок для родителей, которые поздно забирают детей. В Общественной палате предложили штрафовать тех, кто систематически опаздывает на час и более.

Инициатива направлена на защиту воспитателей, которые хотят иметь возможность вовремя вернуться домой. В частности, в ведомстве рассматривается возможность продления рабочего времени дошкольных учреждений до 20:00, однако за регулярные задержки с родителей будут взимать дополнительную плату.

