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09 января, 18:15

Общество

Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом стали фиксировать в РФ

Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом стали фиксировать в РФ

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Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом стали фиксировать в России. Как отмечают в Роспотребнадзоре, чаще всего подобное происходит у людей со слабым иммунитетом, в том числе у детей и пожилых.

Сообщается, что специфические симптомы одновременного заражения гриппом и коронавирусом отсутствуют. Такие случаи заболевания обычно протекают тяжелее, а острый период болезни может продолжаться до трех недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществомедицинавидеоАлина Гилева
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