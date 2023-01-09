Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом стали фиксировать в РФ

Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом стали фиксировать в России. Как отмечают в Роспотребнадзоре, чаще всего подобное происходит у людей со слабым иммунитетом, в том числе у детей и пожилых.

Сообщается, что специфические симптомы одновременного заражения гриппом и коронавирусом отсутствуют. Такие случаи заболевания обычно протекают тяжелее, а острый период болезни может продолжаться до трех недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.