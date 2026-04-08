Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 8 апреля

Погода в Москве решила вернуться из апреля в март. Синоптики обещают снег с дождем и сильным ветром, на дорогах – гололедица. Москвичи гадают, когда же снова придет тепло.

В Алтайском крае из-за прорыва дамбы и ледяного затора затопило жилые дома в Бийском районе. Жителей опасной зоны эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения. Спасатели начали взрывать лед на реке Бия, укреплять насыпи и расчищать водостоки, чтобы минимизировать последствия половодья.

РЖД запустили тестовый сервис прохода в поезда по биометрии. Пока новая система доступна на скоростных маршрутах, например, из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. Вместо бумажного паспорта пассажиру достаточно предупредить проводника и посмотреть в камеру служебного планшета.

