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08 марта, 09:00

Общество

Астрологи назвали март самым сложным месяцем года

Астрологи назвали март самым сложным месяцем года

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Астрологи заявили, что март станет самым непростым месяцем года. Причина – ретроградные Меркурий и Венера, а также коридор затмений, который, по их мнению, способен принести резкие перемены. Возможны сложности с финансами, техникой и документами.

Психологи считают, что в сложные периоды люди чаще ищут поддержку в астрологии. Однако ученые уверены: движение планет не влияет на события в жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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