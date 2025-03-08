Астрологи назвали март самым сложным месяцем года

Астрологи заявили, что март станет самым непростым месяцем года. Причина – ретроградные Меркурий и Венера, а также коридор затмений, который, по их мнению, способен принести резкие перемены. Возможны сложности с финансами, техникой и документами.

Психологи считают, что в сложные периоды люди чаще ищут поддержку в астрологии. Однако ученые уверены: движение планет не влияет на события в жизни.

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