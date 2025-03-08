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08 марта, 09:45

Общество

В столице ожидается солнечный день с температурой до 10 градусов тепла

В столице ожидается солнечный день с температурой до 10 градусов тепла

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В Москве 8 марта ожидается теплая и солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла. Ветер, который доставлял неудобства в последние дни, утих, а атмосферное давление пришло в норму, достигнув комфортных 747 миллиметров ртутного столба.

Осадков в ближайшие дни не ожидается – дожди вернутся в столицу только во вторник. Теплая погода сохранится и на следующей неделе: температура может достигнуть 12 градусов, однако небо будет затянуто облаками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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