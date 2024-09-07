Техноблогер рассказал, как выбрать яркий и легкий фонарик

Техноблогер Павел Трухачев рассказал, на что обратить внимание при покупке компактного и яркого фонарика. По его словам, профессиональные приборы выдают световой поток мощностью от 500 до 600 люмен, но для обычного освещения подойдут фонари с лучом света около 150 люмен.

Кроме того, Трухачев отметил, что корпус такого устройства может быть выполнен из пластика, алюминия или стали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.