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07 сентября, 08:45

Общество

Техноблогер рассказал, как выбрать яркий и легкий фонарик

Техноблогер рассказал, как выбрать яркий и легкий фонарик

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Техноблогер Павел Трухачев рассказал, на что обратить внимание при покупке компактного и яркого фонарика. По его словам, профессиональные приборы выдают световой поток мощностью от 500 до 600 люмен, но для обычного освещения подойдут фонари с лучом света около 150 люмен.

Кроме того, Трухачев отметил, что корпус такого устройства может быть выполнен из пластика, алюминия или стали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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