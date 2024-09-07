До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Небольшая облачность и до 26 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 7 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, осадков в течение дня не будет. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Ветер ожидается слабый, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Росгидромете рассказали, что осенняя погода придет в Москву и другие регионы европейской части страны в середине текущего месяца. Там напомнили, что начало месяца оказалось на 5–6 градусов выше нормы, что соответствует началу августа. Теперь климатическая ситуация выправляется.

