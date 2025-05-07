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07 мая, 13:00

Общество

"Что для вас Победа": ветеран Сергей Киселев

"Что для вас Победа": ветеран Сергей Киселев

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"Что для вас Победа?" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны. Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой подвиг совершили наши соотечественники.

Ветеран Сергей Киселев рассказал о том, как он узнал о Победе в Великой Отечественной войне. По его словам, об этом объявили 9 мая по телефону. Тогда он и другие солдаты начали стрелять в воздух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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