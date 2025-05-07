07 мая, 13:00Общество
"Что для вас Победа": ветеран Сергей Киселев
"Что для вас Победа?" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны. Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой подвиг совершили наши соотечественники.
Ветеран Сергей Киселев рассказал о том, как он узнал о Победе в Великой Отечественной войне. По его словам, об этом объявили 9 мая по телефону. Тогда он и другие солдаты начали стрелять в воздух.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.