Рядом с роддомами в России предложили установить специальные стенды для граффити

В России для удобства молодых родителей, в частности отцов, у окон роддомов предлагают ставить специальные стенды для граффити. Там новоиспеченные папы смогут оставлять надписи с поздравлениями и благодарностями своим женам.

Авторы инициативы из Госдумы надеются, что такие стенды помогут сохранить чистыми асфальт, заборы и стены домов. Они также отмечают, что подобные поступки укрепляют семейные узы и положительно сказываются на здоровье женщин после родов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.