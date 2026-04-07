Метель и гололедица ожидаются в Москве к 9 апреля

Дорожная ситуация в Москве в ближайшие дни будет только осложняться, сообщили синоптики. Метель и сильная гололедица ожидается к 9 апреля. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ночью 9 и 10 апреля температура опустится до минус 3 – плюс 2 градусов. Снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу толщиной до 1–3 миллиметров.

Днем ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов, осадки будут переходить в мокрый снег и снег с образованием снежного покрова высотой до 1–3 сантиметров.

