В Минпросвещения призвали ограничить использование гаджетов детьми

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, что детей нужно оградить от использования гаджетов. По его словам, чрезмерное использование планшетов и телефонов негативно сказывается на психике детей. Родители, стремясь занять ребенка, часто предоставляют ему смартфон, не задумываясь о последствиях.

Специалисты советуют устанавливать четкие правила использования мобильных устройств и контролировать контент, который смотрят дети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.