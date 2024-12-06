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06 декабря, 08:45

Общество

В Минпросвещения призвали ограничить использование гаджетов детьми

В Минпросвещения призвали ограничить использование гаджетов детьми

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, что детей нужно оградить от использования гаджетов. По его словам, чрезмерное использование планшетов и телефонов негативно сказывается на психике детей. Родители, стремясь занять ребенка, часто предоставляют ему смартфон, не задумываясь о последствиях.

Специалисты советуют устанавливать четкие правила использования мобильных устройств и контролировать контент, который смотрят дети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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