Минтруд РФ предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Минтруд России предложил сократить список запрещенных для женщин профессий. Сейчас в перечень входят 100 специальностей, хотя еще 5 лет назад их было более 450.

Минтруд также хочет исключить из этого списка специальности, связанные с управлением самоходными машинами на открытых горных работах, а также работы на поверхности шахт и рудников. Это объясняется тем, что благодаря современным технологиям женский организм на вредных производствах больше не подвергается опасности.

Вопрос пока вынесен на обсуждение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.