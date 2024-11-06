Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 08:00

Общество

Минтруд РФ предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Минтруд РФ предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Москве 6 ноября

Ведущие Москвы FM перечислили темы дня 6 ноября

201 ребенок родился в Москве 5 ноября

Новости регионов: 90 тысяч человек остались без электричества в Дагестане

"Утро": 3 градуса ожидается в Москве днем 6 ноября

Налоговый вычет можно будет получить через "Госуслуги"

Роспотребнадзор открыл горячую линию для заболевших туристов, вернувшихся из Турции

Москвичам рассказали, когда появляются первые симптомы заболевания вирусом Коксаки

В Москве подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки

Минтруд России предложил сократить список запрещенных для женщин профессий. Сейчас в перечень входят 100 специальностей, хотя еще 5 лет назад их было более 450.

Минтруд также хочет исключить из этого списка специальности, связанные с управлением самоходными машинами на открытых горных работах, а также работы на поверхности шахт и рудников. Это объясняется тем, что благодаря современным технологиям женский организм на вредных производствах больше не подвергается опасности.

Вопрос пока вынесен на обсуждение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаИван Пашков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика