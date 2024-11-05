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05 ноября, 07:45

Общество

Роспотребнадзор проверит школы и детские сады из-за вируса Коксаки

Роспотребнадзор проверит школы и детские сады из-за вируса Коксаки

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Роспотребнадзор проверит школы и детские сады из-за вируса Коксаки. Случаи заболевания уже выявлены в нескольких регионах России.

Перед началом уроков у детей будут измерять температуру и проверять наличие других признаков заболевания, чтобы избежать распространения возможной инфекции. Такие процедуры называются утренней фильтрацией и они обязательны в период сезонного роста заболеваемости.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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