Депутат Лантратова: увеличение пособия до 97 тыс руб станет поддержкой для работающих мам

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Увеличение пособия по уходу за ребенком до 97 тысяч рублей будет хорошей поддержкой для работающих матерей. Об этом в беседе с RT заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

"До 1,5 года они смогут спокойно сидеть дома с детьми, продолжать грудное вскармливание. А ведь это самый важный период, когда мама чрезвычайно нужна ребенку. Важно, чтобы в это время женщина чувствовала себя защищенной", – сказал Лантратова.

Как отметила депутат, увеличение суммы пособия также поможет обеспечить определенный рост рождаемости.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что наивысшее пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит почти 97 тысяч рублей к 2027 году. Глава министерства также напомнил, что в стране в 2024 году был введен единый статус многодетной семьи. Помимо этогоо, в ближайшую трехлетку на выплату маткапитала планируется выделить 1,7 триллиона рублей.

