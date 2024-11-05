Максимальный размер выплат за больничный увеличат в России в полтора раза

Максимальный размер выплат за больничный увеличат в полтора раза. Об этом рассказали в Минтруда. Повышение связано с общим ростом зарплат. Предельную сумму смогут получить люди с доходами более 200 тысяч рублей и трудовым стажем не менее восьми лет.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 207 с половиной тысяч рублей в месяц. Сегодня за один день больничного выплаты составляют до 4 тысяч. В следующем году предельный размер компенсации будет равен 5 700 рублей.

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