Спрос на кокошники вырос на российских маркетплейсах

Российские маркетплейсы сообщили о высоком спросе на кокошники. Наиболее популярны эти головные уборы в Московском регионе, Ростовской и Ленинградской областях.

Покупатели приобрели сотни тысяч кокошников на миллионы рублей. Пик продаж пришелся на Масленицу. Наиболее востребованными в этом году стали красные кокошники, затем идут белые и черные.

Также среди товаров в русском стиле с каждым годом становятся популярнее платки и платья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.