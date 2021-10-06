В московском транспорте прошли рейды по соблюдению масочного режима

В Москве проходят рейды. Проверки по соблюдению масочного режима в наземном транспорте усиливают. И штрафы теперь выписывают быстрее.

Старший инспектор-контролер Управления контроля правил пользования наземным городским пассажирским транспортом ГКУ "Организатор перевозок" департамента транспорта Москвы Юлия Хитрова рассказала, что с сентября перешли на электронное оформление штрафов.

"Если раньше это составляло около 20 минут, то сейчас это составляет не более 5 мин, что как раз-таки позволяет не задерживать пассажиров на долгое время", – отметила контролер.

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