Молодожены сыграли свадьбу во время круиза по Москве-реке

Необычная церемония бракосочетания прошла в столице 6 августа. Молодожены оформили отношения на борту двухпалубного лайнера, отправившись в круиз по Москве-реке.

Маршрут, по которому прошли влюбленные вместе с гостями, начинался от причала на Фрунзенской набережной. Достигнув высотки на Котельнической, лайнер отправился в обратный путь. Причем рейс оказался индивидуальным, организованным исключительно для проведения церемонии.

Такую уникальную возможность новоиспеченные супруги получили к качестве подарка от города в рамках проекта "Новые адреса счастья". Благодаря ему зарегистрировать отношения можно на самых красивых и необычных площадках столицы.

О том, как прошел этот день для пары и гостей, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

