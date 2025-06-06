06 июня, 14:30Общество
Заммэра Ракова и глава Минтруда Котяков посетили столичный геронтопсихиатрический центр
В преддверии Дня социального работника заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова и министр труда и соцзащиты Антон Котяков посетили одно из передовых социальных учреждений столицы – геронтопсихиатрический центр. Это учреждение нового типа для круглосуточного размещения пожилых людей с ментальными нарушениями.
Сфера социальной помощи активно развивается в Москве. В настоящий момент в ней задействованы десятки тысяч сотрудников.
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