Москвичка рассказала о погоде у метро "Петровский Парк"

Температура воздуха составляет минус 14 градусов у метро "Петровский Парк", рассказала жительница Москвы. При этом, по ее словам, по ощущениям в этом районе похолодало до минус 17 градусов.

Наблюдается ясная погода без тумана. В районе большие сугробы, на дорогах и тротуарах местами скользко.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео по номеру 8 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.