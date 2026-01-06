Москвичи могут отправить видеопоздравления участникам спецоперации

В Москве проходит акция по сбору видеопоздравлений для участников специальной военной операции. Отправить свое обращение жители столицы могут до 11 января в рамках городского проекта "Зима в Москве".

Цель акции – подарить военнослужащим частичку домашнего тепла и поддержать их в новогодние праздники. Организаторы предоставляют профессиональную помощь: видеооператоры берут на себя съемку и необходимое освещение для записи поздравлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.