Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 15:45

Общество

Марафон трудоустройства состоялся в Гостином Дворе на МУФ-2023

Марафон трудоустройства состоялся в Гостином Дворе на МУФ-2023

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Найти работу мечты за один день – такую возможность подарил горожанам Московский урбанфорум. В Гостином Дворе прошел марафон трудоустройства. Компании, как коммерческие, так и государственные, предложили сотни вакансий для людей с любым опытом, квалификацией и карьерными предпочтениями.

Марафон трудоустройства в настоящее время продолжается в онлайн-формате на платформах по найму персонала. На полях Урбанфорума у экспертов была возможность обсудить, как изменился рынок труда.

Так, по данным "Авито Работы", наиболее востребованными являются квалифицированные специалисты массовых профессий. Например, столяры, сварщики, бурильщики. Для них растет не только количество вакансий, но и зарплатные предложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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