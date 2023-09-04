Москвичей предупредили о похолодании 7 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 7 сентября, в Москву придет похолодание. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, сообщает телеканал "360".

"В начале недели Москву и Подмосковье ожидает еще летняя погода, вплоть до второй половины дня среды, температура – 21–23 градуса, много солнца", – отметил он.

По словам синоптика, в среду вечером, 6 сентября, и в ночь на 7 сентября пройдет холодный атмосферный фронт. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди. Синоптик добавил, что ветер сменит направление на северо-западный. Четверг и пятница станут холоднее, сказал Шувалов. Он считает, что ночью температура понизится до 3–8 градусов. Днем будет около 14–17 градусов.

Шувалов уточнил, что в начале недели температура будет превышать климатическую норму на 1–2 градуса, ближе к концу недели температура станет на 1,5–2,5 градуса ниже средних климатических значений. Он добавил, что ветер, который будет усиливаться, повлияет на ощущение температуры. Также к середине недели упадет атмосферное давление, однако к ее концу оно начнет расти.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что август в текущем году стал самым теплым в России по итогам наблюдений с 1891 года.

Вильфанд отметил, что это лето получило звание самого жаркого в Северном полушарии, Северной Африке и Канаде. Метеоролог отметил, что средняя летняя температура на территории азиатской части России в 2023 году также стала самой высокой.

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 3–7 сентября