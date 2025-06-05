Более 30 городских бассейнов готовы принять посетителей в ближайшие выходные

В предстоящие выходные, 7–8 июня, в столице температура воздуха поднимется до 29 градусов. Пока водоемы еще недостаточно прогрелись, москвичам и гостям города предлагают освежиться в открытых бассейнах. Всего в городе работает более 30 таких площадок.

Бассейны оснащены системой подогрева и многоступенчатой фильтрацией воды. Температура – от 28 до 30 градусов. На местах дежурят спасатели и медики. Входной билет включает аренду шезлонга, шкафчика, зонта, душ и кабину для переодевания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.