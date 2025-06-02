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02 июня, 07:30

Общество

Психологи объяснили, почему знаменитые сказки могут травмировать детей

Психологи объяснили, почему знаменитые сказки могут травмировать детей

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Знаменитые сказки могут травмировать детей из-за изменений культурного и социального контекста, утверждают психологи. Например, Красную Шапочку съедает волк, которого потом ловят охотники. Героиню "Морозко" Настеньку отец отвозит в зимний лес, а непослушного малыша из сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" превращают в козленка.

Поэтому важно, как родители объясняют детям эти сюжеты. По словам специалистов, необходимо разбирать с ребенком мотивы героев и скрытые смыслы, чтобы сказки не травмировали юных читателей, а обогащали их художественный мир.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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