05 мая, 07:00Общество
Мужчины начали чаще уходить в декрет
Мужчины начали чаще уходить в декрет. Таких отцов с каждым годом становится больше, утверждают социологи. Сегодня уже 28% респондентов согласны оставаться дома с младенцем вместо жен. Еще 15% считают такую ситуацию вполне возможной.
Чтобы уйти в декрет, мужчина должен предупредить работодателя за семь недель. Когда отец индивидуальный предприниматель, декрет тоже возможен. Для этого надо зарегистрироваться в Социальном фонде России и уплатить добровольные взносы за год, который предшествует году выхода в декрет.
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