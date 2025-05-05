Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 07:00

Общество

Мужчины начали чаще уходить в декрет

Мужчины начали чаще уходить в декрет

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Мужчины начали чаще уходить в декрет. Таких отцов с каждым годом становится больше, утверждают социологи. Сегодня уже 28% респондентов согласны оставаться дома с младенцем вместо жен. Еще 15% считают такую ситуацию вполне возможной.

Чтобы уйти в декрет, мужчина должен предупредить работодателя за семь недель. Когда отец индивидуальный предприниматель, декрет тоже возможен. Для этого надо зарегистрироваться в Социальном фонде России и уплатить добровольные взносы за год, который предшествует году выхода в декрет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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