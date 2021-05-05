Телезрителям рассказали, как провести длинные выходные

Телеканал запустил новую рубрику "Лайфхаки на майские праздники". В ней собирают всю информацию о том, как провести длинные выходные. Телезрителям рассказывают лайфхаки, расписание работы государственных учреждений, музеев и информацию об интересных экскурсиях.

Например, можно посетить киногород "Пилигрим Порто" в Солнечногорске. Это бывшие декорации для фильма в виде построек европейского города XVIII века. Взрослый билет стоит 200 рублей, в праздники город работает до 19:00.

Или можно отправиться на экоферму "Российские альпака" в Дмитровском районе. Там разводят милых животных с 2012 года, альпака приехали из Северной Америки. Ферма работает в праздники, но нужно предварительно записаться. Стоит взрослый билет от 1,5 тысячи рублей.

Еще одно уникальное место – церковь Владимирской иконы Божией Матери в Раменском районе. Построена она была в 1783–1788 годах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.