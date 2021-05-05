В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до до 21.00 среды, 5 мая.

Как следует из данных прогностической карты на сайте учреждения, погода потенциально опасна из-за ветра. Отмечается, что порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Из-за непогоды в режим повышенной готовности перевели городские службы. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

В местах скоплений воды дежурят бригады специалистов и техника городских служб. В Дептрансе столицы попросили москвичей отказаться от передвижения на личном авто.

В МЧС призвали автомобилистов увеличить дистанцию, а также воздержаться от обгонов и перестроений. Также горожанам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца недели ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до 17 градусов тепла.