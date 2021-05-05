В России выявили 7 975 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
За последние сутки в России подтвердили 7 975 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Оперштаб. В 934 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
На Москву пришлось 2 432 случая, на Санкт-Петербург – 711, на Московскую область – 601, на Ростовскую область – 209, на Воронежскую область – 146, на Иркутскую область – 128, на Саратовскую область – 127, на Красноярский край – 111, на Нижегородскую область – 105, на Челябинскую область – 104, на Свердловскую область – 103, на Пермский край – 102, на Республику Саха (Якутия) – 99, на Краснодарский край – 98, на Республику Крым – 97.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай, Еврейской автономной области – 0,02%, Республике Тыва – 0,03%.
За последние сутки в России подтверждено 360 смертей, за весь период с начала пандемии умерли 111 895 человек. За минувшие 24 часа выписаны 7 506 человек, за весь период – 4 464 550.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах.
В Роспотребнадзоре оценили шансы на пожизненный иммунитет после COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: