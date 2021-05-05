В России выявили 7 975 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

За последние сутки в России подтвердили 7 975 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Оперштаб. В 934 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

На Москву пришлось 2 432 случая, на Санкт-Петербург – 711, на Московскую область – 601, на Ростовскую область – 209, на Воронежскую область – 146, на Иркутскую область – 128, на Саратовскую область – 127, на Красноярский край – 111, на Нижегородскую область – 105, на Челябинскую область – 104, на Свердловскую область – 103, на Пермский край – 102, на Республику Саха (Якутия) – 99, на Краснодарский край – 98, на Республику Крым – 97.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай, Еврейской автономной области – 0,02%, Республике Тыва – 0,03%.

За последние сутки в России подтверждено 360 смертей, за весь период с начала пандемии умерли 111 895 человек. За минувшие 24 часа выписаны 7 506 человек, за весь период – 4 464 550.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах.