Юбилейная выставка "Мотовесна" прошла в парке "Патриот"

На территории парка "Патриот" прошла выставка "Мотовесна". Традиционный слет любителей мотоциклов, экстрима и активного отдыха в этом году состоялся уже в 10-й раз.

В честь юбилея для гостей подготовили масштабную программу. Выставочная часть состояла сразу из шести экспозиций – они были посвящены мототехнике, велосипедам, водному и электрическому транспорту, а также рыбалке и современным технологиям для активного отдыха.

Центральное место в павильонах заняли кастомные и тюнингованные мотоциклы. Их создатели представили технику, созданную в единственном экземпляре. А на площадке под открытым небом зрителей ждали соревнования и зрелищные шоу. Среди них – гонки на минибайках, выступления мотофристайлеров и турнир по байк-поло.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с участниками выставки, а также испытала на себе несколько экстремальных аттракционов.