Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:20

Общество

Россиянка впервые завоевала титул "Миссис Вселенная"

Россиянка впервые завоевала титул "Миссис Вселенная"

Спасатели рассказали об усилении контроля на столичных и подмосковных водоемах

Москвичка отказалась пересаживать ребенка в детское кресло в такси

Магазин Zara в "Авиапарке" не открылся

"Актуальный репортаж": в России выросли цены на кофе

Спасатели усилили контроль на столичных и подмосковных водоемах

В Москве готовятся к возвращению магазинов Zara

В Москве судят представителей крупнейшей билетной мафии

"Актуальный репортаж": примерно 40% мужчин заявили, что готовы уйти в декрет вместо жен

"Актуальный репортаж": городской округ создали на базе наукоградов Протвино и Пущино

Россиянка впервые завоевала титул "Миссис Вселенная". Победу на конкурсе красоты одержала жительница Удмуртии Елена Максимова.

Женщине 34 года, она руководит сетью языковых центров в Ижевске и воспитывает двоих детей. Также победительница любит путешествовать и объездила уже 34 страны.

В 2021 году Максимова стала второй "вице-миссис Россия – Вселенная", и это дало ей возможность представить страну на международном этапе конкурса. Финал проходил в столице Болгарии Софии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика