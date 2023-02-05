Россиянка впервые завоевала титул "Миссис Вселенная". Победу на конкурсе красоты одержала жительница Удмуртии Елена Максимова.

Женщине 34 года, она руководит сетью языковых центров в Ижевске и воспитывает двоих детей. Также победительница любит путешествовать и объездила уже 34 страны.

В 2021 году Максимова стала второй "вице-миссис Россия – Вселенная", и это дало ей возможность представить страну на международном этапе конкурса. Финал проходил в столице Болгарии Софии.

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