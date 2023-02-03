Магазин Zara может открыться под новым названием в "Авиапарке" в выходные

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Первый магазин испанского бренда Zara может открыться под новым названием в "Авиапарке" в выходные, сообщает телеканал Москва 24.

Изначально планировалось открыть его весной, предположительно, в марте 2023 года. Однако сроки сократились до февраля.

Стало известно, что рабочие активно занимаются обустройством обновленного магазина до открытия и после закрытия ТЦ.

В марте 2022 года Zara сообщила о прекращении работы магазинов на территории России. Позднее компания Inditex решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

Daher будет работать в стране под собственными брендами. В Inditex подтвердили, что достигли с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.

Позднее появилась информация, что коллекция обновленных магазинов бренда Zara под новым названием и управлением разрабатывается специально для России.

К разработке коллекции привлечены специалисты испанской компании Inditex, которой принадлежат в том числе торговые марки Zara и Bershka.



Магазины Zara могут открыться в Москве в ближайшее время

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