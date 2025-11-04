Форма поиска по сайту

04 ноября, 18:15

Общество

В Москве возвели 20 поликлиник для детей и взрослых с 2012 года

В Москве возвели 20 поликлиник для детей и взрослых с 2012 года

Синоптики заявили, что в Москве держится аномальное тепло

Собянин и Путин посетили выставку-форум "Православная Русь" в Манеже

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Шествие в национальных костюмах прошло на Северном речном вокзале в Москве

Сергей Собянин рассказал об участии московских школьников в акции "Пишу тебе, герой"

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за тумана

Собянин: московские школьники поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой"

Собянин: юные москвичи написали более 15 тыс писем военным ко Дню народного единства

Свадебный сезон завершился на станции метро "Маяковская" в Москве

В Москве возвели 20 поликлиник для детей и взрослых с 2012 года, сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов. Медучреждения появились в девяти округах, в том числе в Западном, Новомосковском, Северном, Южном. Они рассчитаны более чем на 12 тысяч посещений в смену.

Скидки для пенсионеров появились на рыбных рынках "Москва – на волне". С 10:00 до 13:00 продукция будет на 10 % дешевле, если предъявить пенсионное удостоверение. Скидка действует на весь ассортимент. Исключения составляют позиции, на которые есть другие акции.

До завершения сезона речной навигации круизные суда более 10 раз отправятся из Москвы по маршрутам к историческим местам. Это Нижний Новгород, Тверь, Плес, Ярославль и другие. Одним из популярных маршрутов является эксклюзивный круиз "Московское золотое кольцо" через Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов и Суздаль.

