В Москве возвели 20 поликлиник для детей и взрослых с 2012 года, сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов. Медучреждения появились в девяти округах, в том числе в Западном, Новомосковском, Северном, Южном. Они рассчитаны более чем на 12 тысяч посещений в смену.

Скидки для пенсионеров появились на рыбных рынках "Москва – на волне". С 10:00 до 13:00 продукция будет на 10 % дешевле, если предъявить пенсионное удостоверение. Скидка действует на весь ассортимент. Исключения составляют позиции, на которые есть другие акции.

До завершения сезона речной навигации круизные суда более 10 раз отправятся из Москвы по маршрутам к историческим местам. Это Нижний Новгород, Тверь, Плес, Ярославль и другие. Одним из популярных маршрутов является эксклюзивный круиз "Московское золотое кольцо" через Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов и Суздаль.

