Фестиваль финансовой грамотности прошел в Москве

Столичные власти организуют многочисленные мероприятия для повышения финансовой грамотности горожан. Девятый Фестиваль финансовой грамотности прошел на более чем 200 площадках, включая библиотеки, школы и центры долголетия.

Участники могли посетить тематические лекции, мастер-классы и опробовать VR-тренажеры. Согласно анализу, 98% участников высоко оценивают качество мероприятий. Эксперты рекомендуют начинать финансовое образование с 5-6 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.