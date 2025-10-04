Форма поиска по сайту

04 октября, 13:30

Фестиваль финансовой грамотности прошел в Москве

Столичные власти организуют многочисленные мероприятия для повышения финансовой грамотности горожан. Девятый Фестиваль финансовой грамотности прошел на более чем 200 площадках, включая библиотеки, школы и центры долголетия.

Участники могли посетить тематические лекции, мастер-классы и опробовать VR-тренажеры. Согласно анализу, 98% участников высоко оценивают качество мероприятий. Эксперты рекомендуют начинать финансовое образование с 5-6 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

