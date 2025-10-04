Комнаты ярости для снятия стресса стали популярными у москвичей

Комнаты ярости становятся все более востребованными у москвичей как способ борьбы со стрессом и осенней хандрой. Посетители таких заведений могут безнаказанно разбивать и ломать мебель, бытовую технику и другие предметы.

Оборудование для комнат ярости поставляют заводы по утилизации электроприборов. Вся разбитая техника затем возвращается на перерабатывающие предприятия, где ее разбирают на компоненты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.